La Municipalidad Distrital de Huayrapata, provincia de Moho, registra apenas el 16.6% de ejecución de su presupuesto para obras al 17 de noviembre de 2026, el porcentaje más bajo que se le atribuye entre las municipalidades de la región durante la gestión del alcalde Hugo Egberto Gómez Gómez.

Según los datos de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la comuna contó este año con S/ 1 millón 267 mil 461 para ejecutar obras, pero hasta la fecha indicada solo gastó el 16.6% del presupuesto.

Obras con presupuesto y poco avance de gasto

Entre los proyectos figura el mejoramiento de los jirones 13 de Mayo, Independencia, Dámaso Huanca, San Juan, José Olaya, Villanueva, Bolognesi, Túpac Amaru y Dámaso Quiroz, en la localidad de Huayrapata, que tiene S/ 553,410 asignados, pero registra cero soles de gasto.

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Otro proyecto es el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local, que cuenta con S/ 396,255 de presupuesto y registra apenas un 16.5% de ejecución, según la información proporcionada.

Por su parte, el mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en ganado vacuno tiene S/ 145,800 asignados, pero alcanzó solamente el 29.5% de gasto.

Agua potable también registra baja ejecución

En tanto, el proyecto de renovación del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector Collorani cuenta con S/ 82,916 de presupuesto para este año y registra un 42.9% de ejecución, de acuerdo con los datos señalados.

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La gestión municipal deberá explicar las razones del bajo gasto y precisar qué ocurrió con los proyectos que cuentan con presupuesto, pero no registran ejecución o presentan avances reducidos, especialmente el mejoramiento de las vías de la localidad de Huayrapata.