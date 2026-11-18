La Institución Educativa Fiscalizada N.° 41505 de Orcopampa podría cerrar definitivamente en diciembre de 2026 luego de que la Compañía de Minas Buenaventura solicitara poner fin al convenio que permite su funcionamiento. La decisión afectaría a estudiantes de los niveles inicial y primaria. Ante ello, la Municipalidad Provincial de Castilla y los padres de familia iniciaron gestiones para evitar el cierre del plantel.

La preocupación llegó hasta Arequipa con la presencia de representantes de la comunidad educativa, quienes solicitaron la intervención de las autoridades del sector Educación. El alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor Alatrista, expresó su rechazo a la medida y pidió que la empresa continúe financiando el funcionamiento de la institución, considerada una de las principales alternativas educativas de la zona.

Pastor calificó de «inaudita» la posibilidad de que deje de operar un colegio que durante décadas ha brindado servicios educativos a niños de Orcopampa. Asimismo, sostuvo que resulta contradictorio que la empresa plantee el cierre del plantel mientras tramita procesos de ampliación de sus actividades extractivas en la zona.

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Minera plantea cierre de colegio tras cinco décadas de funcionamiento

El cierre del colegio fue solicitado por la minera Buenaventura, empresa que durante años asumió el financiamiento del servicio educativo. Entre los argumentos expuestos para poner fin al convenio, la compañía señaló que ya no cuenta con presupuesto para cubrir el pago de docentes. Tampoco del mantenimiento de la infraestructura ni los servicios básicos necesarios para el funcionamiento del plantel.

La operación minera se desarrolla en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, donde la empresa extrae principalmente oro y plata mediante explotación subterránea desde 1967. La institución educativa nació hace aproximadamente cinco décadas como una respuesta a la limitada oferta educativa existente en la zona y para atender a los hijos de los trabajadores de la mina y de las familias asentadas en la localidad.

El alcalde Renzo Pastor Alatrista sostuvo que la empresa mantiene una responsabilidad social con la población debido a las décadas de actividad minera desarrolladas en Orcopampa y Chilcaymarca. En esa línea, consideró que el cierre no debería concretarse mientras continúen las operaciones extractivas en la zona.

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Autoridades y padres de familia buscan evitar el cierre

El alcalde informó que la Municipalidad Provincial de Castilla presentó documentación ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Gerencia Regional de Educación para solicitar su intervención. Según explicó, el objetivo es que ambas instancias evalúen mecanismos que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo y mantener el financiamiento que actualmente recibe la institución.

La autoridad agregó que desde hace más de seis meses tiene conocimiento de los pedidos de ampliación de operaciones presentados por Buenaventura en Orcopampa. Según indicó, estos trámites incluyen la expansión de áreas de exploración y explotación, además de solicitudes vinculadas al uso de recursos hídricos. Por ello, reiteró sus cuestionamientos a la decisión de cerrar el colegio.

Por su parte, el presidente de la APAFA, Óscar Isla, afirmó que la empresa comunicó formalmente el cierre definitivo de la institución educativa. De acuerdo con el dirigente, la minera argumentó que ya no cuenta con recursos para asumir el pago de docentes, el mantenimiento de la infraestructura y otros gastos operativos necesarios para el funcionamiento del plantel.

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Isla cuestionó esta explicación y recordó que la empresa mantiene operaciones en Orcopampa, con proyecciones de actividad durante los próximos años. Asimismo, señaló que los padres de familia colaboran permanentemente con el mantenimiento de las instalaciones y que el colegio atiende no solo a hijos de trabajadores de la minera, sino también a estudiantes de familias contratistas y comuneras. Según sostuvo, el cierre tendría un impacto directo sobre la comunidad educativa que durante décadas ha dependido de esta institución para acceder al servicio educativo.

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