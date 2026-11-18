Las autoridades desarticularon a una presunta organización criminal denominada «Los Buitres de Bagua Grande», en la provincia de Utcubamba, región Amazonas. A mediados de noviembre de 2026, tras una investigación fiscal y policial, se ejecutó un operativo que terminó con la detención de tres policías en actividad y un civil vinculados a la red. Según reportes de medios regionales, uno de los agentes fue intervenido en plena formación dentro de la comisaría de Bagua Grande.

Los intervenidos fueron identificados como Hierman Yulinio Regalado León, Kevin Brandon Díaz Sánchez, Jeyner Torres Rojas y Óscar Carrasco Vásquez. La investigación del Ministerio Público indica que la estructura habría operado desde febrero de 2026.

A los detenidos se les atribuyen presuntamente los delitos de extorsión agravada, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Según la investigación, habrían usado documentos fiscales falsificados para intimidar a una ciudadana, haciéndole creer que estaba involucrada en una investigación por lavado de activos.

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La agraviada habría realizado transferencias bancarias por un total de S/ 29 997, luego de que le exigieran dinero para solucionar su supuesto problema judicial. La investigación también comprende amenazas por WhatsApp, disparos contra la fachada de su vivienda y nuevas exigencias económicas que habrían llegado a S/ 40 000.

De acuerdo con la información difundida, el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por siete días, además de allanamientos e incautación de equipos electrónicos. El caso continúa bajo investigación por presuntos delitos de banda criminal, extorsión agravada, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos.

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