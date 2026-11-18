El Patronato Ángeles de Fuego de Huancayo exigió disculpas públicas a Yesenia Baltazar, candidata a la vicegobernación regional de Junín por Alianza para el Progreso (APP), por la expresión «para aquellos que son cojudos, los bomberos», que pronunció durante el debate electoral de segunda vuelta realizado en Jauja.
La frase se produjo al iniciar el séptimo bloque del encuentro, dedicado al rol de la vicegobernadora regional. Al iniciar su intervención, Baltazar utilizó el calificativo «cojudos», lo que motivó que los moderadores le llamaran la atención y le pidieran evitar expresiones ofensivas.
La candidata volvió a referirse a los bomberos durante su exposición. Los moderadores reiteraron sus advertencias y le pidieron ceñirse al tema planteado.
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El episodio motivó el rechazo del Patronato Ángeles de Fuego, que difundió un pronunciamiento público para exigir respeto hacia los bomberos voluntarios que atienden incendios, accidentes y otras emergencias en la región.
En su pronunciamiento, la organización cuestionó el uso de calificativos que, a su juicio, menosprecian la labor de los bomberos y recordó las condiciones en las que trabajan quienes arriesgan sus vidas para atender emergencias.
«Desde el Patronato solicitamos las disculpas públicas a nuestros hermanos de rojo y exhortamos a los candidatos a demostrar respeto y compromiso con los bomberos de nuestra región, incluyendo a nuestra Compañía de Bomberos de Huancayo – B-30», señala el documento.
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El patronato también recordó que Junín cuenta con 12 compañías de bomberos que afrontan necesidades de equipamiento, vehículos e infraestructura. Por ello, pidió a los candidatos incorporar propuestas concretas para fortalecer el servicio de atención de emergencias.
La organización precisó que su pronunciamiento no responde a intereses políticos, sino a la defensa de la dignidad y el reconocimiento que merece la labor de los bomberos voluntarios.
¿Qué plantearon las candidatas?
El bloque estaba destinado a que las candidatas a vicegobernadoras explicaran las funciones que asumirían en caso de integrar el próximo Gobierno Regional de Junín.
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Palmira Salazar, candidata de Podemos Perú, señaló que la vicegobernadora cumple funciones de coordinación con el Consejo Regional, las gerencias y las direcciones regionales, además de representar al gobernador y de reemplazarlo en su ausencia.
También planteó reforzar la atención en salud, recuperar la oficina de atención al usuario y ampliar los servicios de psicología, odontología y asistencia social en los colegios.
Por su parte, Baltazar cuestionó la gestión del exgobernador Fernando Orihuela y sostuvo que las comunidades campesinas e indígenas de la Selva Central carecen de vías de acceso, electrificación, agua de calidad y establecimientos de salud adecuados.
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Durante la ronda de preguntas, ambas candidatas intercambiaron cuestionamientos sobre sus patrimonios y bienes. Salazar sostuvo que cuenta con documentación para sustentar sus propiedades, mientras Baltazar preguntó por el origen de los vehículos de alta gama que atribuía a su contrincante.
El debate formó parte de las actividades electorales previas a la segunda vuelta por el Gobierno Regional de Junín.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE
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