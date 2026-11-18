El gobernador electo de Ayacucho, Pabel Bellido Miranda, anunció que su futura administración revisará las contrataciones y decisiones adoptadas por la actual gestión regional antes del cambio de mando. Durante una conferencia de prensa, cuestionó los procedimientos que se estarían realizando en los últimos meses y advirtió que tomará acciones frente a posibles irregularidades. «Aquí no hay borrón y cuenta nueva. Este perjuicio que nos están haciendo no lo vamos a dejar pasar por alto», manifestó Bellido, al referirse a los contratos que, según indicó, se estarían concretando en esta etapa de la administración regional. Añadió que su equipo evaluará las condiciones legales de estos procedimientos y que no descarta adoptar medidas para dejarlos sin efecto si se determina que fueron realizados irregularmente. También cuestionó la aprobación de proyectos mediante Obras por Impuestos, al señalar que existirían empresas sin suficientes garantías financieras o técnicas y que no se estarían atendiendo las recomendaciones correspondientes. Advirtió que los compromisos de esta modalidad podrían generar obligaciones económicas para el Gobierno Regional durante los próximos 10 o 15 años. Bellido sostuvo que, de encontrarse responsabilidades, estas deberán ser establecidas en las instancias correspondientes. En ese sentido, pidió a los trabajadores regionales y a los representantes del Consejo Regional vigilar las decisiones que se adopten durante el periodo de transición.

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