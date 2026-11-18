Puestos con deficiente limpieza, comerciantes sin indumentaria adecuada y pollos sin documentos que acrediten su procedencia fueron detectados durante un operativo sanitario en el mercado Las Mercedes de Juliaca, donde también encontraron vendedores sin carné de sanidad.

La intervención estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, mediante la Subgerencia de Mercado, Plataforma y Control Sanitario y la Policía Municipal, en coordinación con el SENASA, que inspeccionó los puestos de venta de carnes blancas.

La responsable de la subgerencia, Mery Mamani Adco, informó que las observaciones evidenciaron incumplimientos de las condiciones básicas de higiene y salubridad, además de la venta de productos avícolas sin documentos de procedencia.

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Anuncian más controles en mercados de Juliaca

Frente a estas observaciones, las autoridades exhortaron a los comerciantes a corregir las deficiencias y cumplir las disposiciones sanitarias para garantizar que los alimentos sean seguros y no representen riesgos para la salud de los consumidores.

Mamani Adco advirtió que los operativos se intensificarán en los diferentes centros de abasto de Juliaca, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año, con el propósito de reforzar la vigilancia sanitaria.

Las inspecciones continuarán para verificar el cumplimiento de las normas y evitar que los consumidores adquieran productos de dudosa procedencia o expendidos en condiciones inadecuadas de higiene.