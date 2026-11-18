La Municipalidad Distrital de Tiquillaca proyecta perforar hasta cuatro pozos tubulares para asegurar el abastecimiento de agua ante un posible déficit hídrico en el escenario del fenómeno El Niño, según informó el alcalde de esta jurisdicción de la provincia de Puno, Willy Lope Dueñas.

«Primero es la vida, después ya también los animales», manifestó la autoridad edil al explicar que la prioridad será garantizar el consumo humano y posteriormente atender las necesidades de agua para el ganado de los productores.

Para avanzar con esta propuesta, el municipio coordina con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) un estudio hidrogeológico, que permitirá identificar los lugares onde existe agua subterránea y definir los puntos para una posible perforación de pozos.

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Tiquillaca prepara ayuda para productores ganaderos

Además de estas gestiones, el distrito fue focalizado por el sector Agricultura para recibir ayuda destinada a aproximadamente 1.500 beneficiarios, que comprende concentrado de harina, afrecho, heno, kits veterinarios, manejo de praderas y bebederos para animales.

El alcalde indicó que las adquisiciones están en marcha y que espera entregar estos materiales durante su gestión, mientras también prepara un plan de contingencia para que la siguiente administración continúe con las acciones de prevención frente a posibles dificultades por falta de agua.

Una vez concluido el estudio de la ANA, la municipalidad buscará coordinar con el Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORIDRE) para avanzar con las perforaciones, además de gestionar el uso de la maquinaria perforadora cuya adquisición habría sido anunciada por el Gobierno Regional.