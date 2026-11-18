Más de 1,800 emprendedores serían afectados si la obra del jirón Moquegua queda inconclusa en Juliaca, mientras el pasaje peatonal presenta un deterioro que dificulta el tránsito, según advirtió el dirigente vecinal César Camargo Nájar.

El representante señaló que los vecinos presentaron documentos desde el 13 de marzo para advertir que los trabajos podrían quedar pendientes antes del cambio de gobierno, pero sus pedidos no fueron atendidos por la gestión municipal.

Camargo sostuvo que los peatones y comerciantes ya afrontan las consecuencias de una vía deteriorada, y advirtió que el perjuicio aumentaría durante las fiestas de fin de año, cuando crece la actividad comercial en esta zona.

Cuestionan expediente y cambio de tuberías

Frente a los cuestionamientos del gerente de Infraestructura, Wilder Bazán, quien lo habría señalado de brindar información falsa, el dirigente respondió que los vecinos no elaboraron el proyecto y solicitaron formalmente el expediente técnico, pero no recibieron el documento municipal.

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Por otro lado, el representante afirmó que las partidas del expediente no contemplaban el cambio de tuberías, pese a que Seda Juliaca había advertido sobre la antigüedad de una red principal de 14 pulgadas que conecta desde la avenida 8 de Noviembre hasta Túpac Amaru.

El dirigente también cuestionó que posteriormente se adquirieran nuevas tuberías y rechazó que la apertura del pasaje peatonal pueda resolver la congestión vehicular de Juliaca, pues considera que el transporte necesita una solución integral.