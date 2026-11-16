Manuel Vera sobre posible aumento del pasaje urbano: “Una estructura de costos determinará si es factible”

El debate sobre un eventual aumento del pasaje en Arequipa continuará siendo uno de los principales temas que heredará la próxima gestión municipal. En ese contexto, el alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Manuel Vera Paredes, sostuvo que cualquier modificación en la tarifa del transporte público deberá sustentarse en una estructura de costos que justifique técnicamente la medida.

El debate cobra relevancia ante los reclamos del sector transporte, que pide aumentar la tarifa del pasaje urbano por el alza de los combustibles y los costos de operación, situación que ha marcado la agenda del transporte en los últimos meses.

Evita pronunciarse sobre un posible aumento

Sobre la posibilidad de que el pasaje se incremente una vez que asuma funciones, Vera evitó emitir una postura definitiva y señaló que no desea pronunciarse sobre una decisión que actualmente corresponde a la gestión de la alcaldesa Ruccy Oscco Polar. No obstante, precisó que cualquier modificación tarifaria deberá estar respaldada por estudios técnicos.

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“Lo primero que tenemos que hacer es la evaluación y una estructura de costos que determine si es factible o no es factible cuánto puede subir o cuánto puede bajar”, manifestó.

Asimismo, adelantó que su gestión impulsará mesas de trabajo con representantes de las empresas de transporte y la ciudadanía con el objetivo de definir las acciones necesarias para mejorar el servicio. Según indicó, los primeros resultados podrían observarse durante los primeros 100 días de gobierno.

Plantea cambios en el sistema de transporte

El burgomaestre electo informó que ya sostuvo reuniones con empresarios del sector y afirmó que existe disposición para continuar el diálogo de cara al inicio de su gestión. Agregó, además, que estos encuentros han permitido transmitir la visión que busca implementar para el transporte urbano de la ciudad.

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En esa línea, consideró que Arequipa necesita cambios en el sistema de transporte y remarcó que tanto los operadores como los usuarios deberán formar parte de ese proceso. Sin embargo, reiteró que aún no es posible determinar si corresponde una variación en el costo de los pasajes sin contar previamente con una evaluación técnica.

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