Paro de transporte en Arequipa: bloqueo de vías, plantón y ausencia de servicio público afecta la ciudad (VIDEO)

La jornada de este martes en la ciudad blanca estuvo marcada por el caos vehicular y la protesta gremial, luego de que los conductores del Sistema Integrado de Transporte paralizaran sus servicios en rechazo a la reducción de la tarifa de S/1.30 a S/1.00, dispuesta por la Municipalidad Provincial.

La medida de fuerza, que cumple su segundo día consecutivo, dejó a miles de pasajeros varados en puntos críticos como la avenida Mariscal Castilla, Teniente Ferre y el Malecón Zolezzi. Además, las unidades de empresas como Unión AQP, Etrabus y el Consorcio Cono Norte dejaron de operar en distritos como Miraflores, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado y Yura.

Además, se reportó el bloqueo de vías con llantas, en el distrito de Tiabaya, afectando incluso el transporte particular en esta zona. Incluso se reportaron casos de vehículos de carga que llevaron a pasajeros en la parte de la carga, cobrando hasta 3 soles y exponiendo la vida e integridad de los ciudadanos a bordo.

Ante la ausencia de unidades formales y el crecimiento del transporte informal, el gerente de Transporte de la comuna arequipeña, Alfredo Calle, anunció el envío de cartas notariales a las seis concesionarias involucradas en la paralización. Según las cláusulas pactadas, si se acumulan tres días consecutivos de incumplimiento, el municipio podrá iniciar el proceso de resolución de contratos, con un plazo previo de 30 días para que las empresas presenten sus descargos.

El funcionario añadió que la prioridad es garantizar el libre tránsito y evitar un desabastecimiento total que afecte a la población, sobre todo en vísperas del aniversario de Arequipa.

Suspensión de clases

Paralelamente, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa anunció la suspensión de las clases presenciales debido al paro, pero la comunicación se difundió después de las 8:00 de la mañana, cuando muchos estudiantes ya se encontraban en camino o incluso dentro de las aulas. Padres de familia cuestionaron la demora, señalando que la protesta había sido anunciada con anticipación y que una decisión preventiva habría evitado el riesgo y la incertidumbre en los menores.

Ante la imposibilidad de trasladarse, colegios emblemáticos como el Independencia Americana optaron por activar sus plataformas virtuales para continuar con las labores académicas.

Mientras tanto, los transportistas mantuvieron un plantón en los exteriores de los portales de la Municipalidad, en el momento en que se desarrollaba la ceremonia de entrega de distinciones por el aniversario de Arequipa, actividad que contó con la presencia de la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco.

Pasajeros recurren a taxis y minivanes ante escasez de combis y buses

La falta de transporte público obligó a los ciudadanos a buscar alternativas como compartir taxis o abordar minivanes que los dejaran en puntos cercanos a sus destinos. Los transportistas insisten en mantener el pasaje en S/1.30 y cuestionan el incremento del precio del combustible, mientras la comuna evalúa las acciones legales correspondientes.

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