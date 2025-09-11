Rector de UNA Puno busca ser gobernador mientras universidad tomada, según exdirigente

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno lleva dos días cerrada por una toma estudiantil, mientras su rector Paulino Machaca Ari se apresta a una campaña política para postular al Gobierno Regional de Puno según el exdirigente Percy Mayta Quispe.

El expresidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones Populares de Puno reveló que Machaca confunde la gestión académica con sus aspiraciones políticas, viajando por provincias para contactar candidatos.

Mayta Quispe señaló que el rector compra buses, computadoras y equipos tecnológicos como estrategia de marketing político, pero no resuelve los problemas académicos que mantienen paralizada la institución educativa.

Los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios enfrentan un ambiente autoritario donde el rector impone decisiones sin diálogo, generando el conflicto actual que afecta las actividades académicas y administrativas de la universidad, señala.

Remarcó que la casa de estudios cuenta con presupuesto millonario, recursos que se destinan a compras de equipamiento mientras persisten las deficiencias en laboratorios e investigación científica que demanda la región.

Mayta Quispe manifestó que Machaca debe culminar su gestión universitaria antes de aspirar a cargos políticos, porque actualmente descuida sus responsabilidades académicas por hacer proselitismo.

El expresidente de CUBUPP exhortó a los vicerrectores y al Consejo Universitario a retomar el diálogo para solucionar la crisis estudiantil, priorizando el desarrollo académico sobre las actividades políticas del rector.

La paralización universitaria afecta los pagos, movimientos presupuestales y el calendario académico, mientras Machaca inaugura sedes sin establecimiento claro de filiales o sedes, según las declaraciones brindadas a Pachamama Radio.

Los estudiantes rechazan que se les trate como personas sin criterio, cuando su protesta responde a problemas concretos de gestión que requieren solución inmediata para restablecer las clases normales.

Mayta recordó que Machaca proviene de Azángaro y fue estudiante como los manifestantes actuales, por lo que debería comprender las necesidades académicas y profesionales de los jóvenes universitarios puneños.

La crisis evidencia la falta de investigación y desarrollo científico en la universidad, que debería aportar soluciones a los grandes problemas urbanos y regionales de Puno mediante proyectos académicos.

El expresdirigente barrial pidió que se priorice la función educativa sobre la política, estableciendo un consejo universitario que dialogue genuinamente con estudiantes, docentes y trabajadores para resolver el conflicto.