San Ignacio: Dirigente Fernando Chuquilín pide fortalecer las rondas para enfrentar la minería ilegal y la delincuencia

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Red de Medios Regionales del Perú 28/10/2026

Fernando Chuquilín participó en las actividades conmemorativas de la base rondera del caserío El Corazón, ubicado en distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio. En entrevista con Radio Marañón, destacó…

Fernando Chuquilín participó en las actividades conmemorativas de la base rondera del caserío El Corazón, ubicado en distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio. En entrevista con Radio Marañón, destacó la importancia de fortalecer la unidad de las rondas campesinas y urbanas para enfrentar la delincuencia y otros problemas sociales que afectan a las 13 provincias de Cajamarca.

El dirigente señaló que el trabajo de las rondas no debe limitarse a las celebraciones de aniversario, sino mantenerse de manera permanente para contribuir a la seguridad de la población. Asimismo, sostuvo que la unión entre las organizaciones y sus dirigentes es fundamental para alcanzar los objetivos, y advirtió que las divisiones y los intereses particulares pueden debilitar sus acciones.

En otro momento Chuquilín, cuestionó al gobierno de Keiko Fujimori y afirmó que todavía no se observan soluciones concretas a los problemas del país. Otro de los temas abordados fue la minería ilegal y sus consecuencias sobre el medio ambiente y la seguridad ciudadana. Chuquilín manifestó su rechazo a esta actividad y planteó impulsar alternativas económicas sostenibles, como la producción de café, destacando el potencial agrícola de las comunidades rurales para generar ingresos sin poner en riesgo los recursos naturales.

Finalmente, respecto a las nuevas autoridades regionales y locales, el dirigente consideró necesario que la población esté preparada e informada para evaluar a sus representantes y evitar ser engañada durante los procesos electorales.

Redacción: Pamela Valderrama

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