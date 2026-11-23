Arequipa registra 21 casos de cáncer de piel detectados en lo que va del 2026, frente a los 27 reportados durante todo el año pasado, según informó Sandra García, gerente de la Liga contra el Cáncer. La especialista expresó su preocupación por estas cifras, en un contexto en el que la región soporta niveles extremos de radiación ultravioleta, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Ante ello, insistió en la importancia de reforzar las medidas de protección frente a la exposición solar.

Este escenario coincide con el incremento de los índices de radiación en la región. Yuri Isasi, director de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), alertó que estos valores han aumentado entre uno y dos puntos, hasta alcanzar el nivel 15, considerado extremo. Advirtió que esta intensidad representa un riesgo para la salud y hace necesario tomar precauciones para evitar la exposición directa a los rayos solares.

Si bien el aumento de las temperaturas es propio de esta temporada, Isasi señaló que los niveles alcanzados resultan especialmente preocupantes. Asimismo, atribuyó esta intensificación a diversos factores ambientales y climáticos que alteran los patrones del clima y advirtió que esta situación podría agravarse en los próximos meses.

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Reconocer señales de alerta

Sandra García explicó que la exposición prolongada a la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Por ello, indicó que las personas de piel clara, al ser más propensas a sufrir quemaduras solares, deben extremar las medidas de protección.

La especialista también recomendó prestar atención a los lunares que presenten cambios de tamaño, forma o coloración, especialmente si superan un centímetro o tienen bordes irregulares. Asimismo, advirtió sobre la aparición de estas lesiones en zonas poco habituales, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Ante cualquiera de estas señales, aconsejó acudir a un dermatólogo para una evaluación oportuna.

Finalmente, advirtió que la exposición prolongada a los rayos solares no solo afecta la piel, sino también los ojos, donde puede provocar lesiones por radiación ultravioleta.

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Recomiendan reforzar la protección solar

Entre las principales medidas de prevención, García recomendó utilizar bloqueador solar con factor de protección (FPS) 50 o superior y reaplicarlo cada dos o tres horas. Asimismo, aconsejó complementar la protección con sombreros de ala ancha, gorros y prendas de manga larga, además de permanecer en espacios con sombra.

La especialista también sugirió evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que se debe extremar la protección. De igual manera, recordó que la Liga contra el Cáncer realiza campañas preventivas y chequeos gratuitos durante todo el año a través de su unidad móvil, con el propósito de facilitar la detección temprana de lesiones sospechosas.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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