La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en el almacenamiento de materiales y en los servicios de soldadura y pintado de la obra de mantenimiento del mercado Vinocanchón, que ejecuta la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, que comprende la cobertura del sector mayorista, así como los sistemas de seguridad, de videovigilancia y de supresión de incendios del centro de abastos.

En el Informe de Hito de Control n.º 016-2026-OCI/1627-SCC, cuyo periodo de evaluación fue del 19 al 26 de octubre del presente año, se señalan situaciones adversas que ponen en riesgo la calidad de trabajos, la seguridad de trabajadores y el cumplimiento de los objetivos del proyecto que es ejecutado bajo la modalidad de administración directa. Estas situaciones exponen a la entidad a la aplicación de infracciones y al riesgo de pérdida de materiales.

Durante la inspección al servicio de soldadura de piezas metálicas, se constató la ausencia del responsable de seguridad y salud y también que personal de la obra labora sin la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y sin equipamiento estratégico. Asimismo, se detectaron inconsistencias en la valorización de 1100 metros de pintado de viga metálica en exceso sobre lo contratado, así como falta de control de materiales y carencia de óptimas condiciones de almacenamiento.

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Se evidenció la falta de dos grúas manuales exigidas como equipamiento estratégico mínimo y se observó que las zonas de trabajo estaban en desorden, desperdicios y falta de limpieza.

Continúan las deficiencias en obra del mercado mayorista Vinocanchón de Cusco

Respecto a los trabajos de pintado de estructuras metálicas, se encontró que dos operarios se encontraban laborando sin la dirección de un maestro de obra y uno carecía de la póliza de riesgo. Asimismo, se registró retraso por falta de materiales pese a que en el cuaderno de obra figuran trabajos continuos ejecutados.

De otro lado, en el almacén se evidencia la ausencia de tarjetas de control visibles junto a los materiales y faltantes de bolsas de cemento, galones de pintura y mallas galvanizadas, así como almacenamiento inadecuado de materiales contraviniendo los estándares consignados en la normativa vigente. Asimismo, la presencia de conexiones eléctricas expuestas sin tablero de protección ni enchufes, con cables introducidos directamente a los tomacorrientes.

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La Contraloría General de la República notificó a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la actividad en beneficio de los usuarios.

La obra de mantenimiento cuenta con un presupuesto de S/ 3 569 828 y un plazo de entrega al 15 de noviembre de 2026; no obstante, al mes de setiembre registró un avance físico acumulado de 25.42 %.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

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