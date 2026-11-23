Tres estudiantes de la Universidad Continental desarrollan un software que permite simular cómo responderían los cultivos a las condiciones climáticas y del suelo de una parcela agrícola, con el propósito de anticipar riesgos como heladas, sequías y pérdidas en las cosechas.
La herramienta fue desarrollada y presentada durante el NASA Space Apps Challenge, la hackatón internacional que se realizó el 14 y 15 de noviembre en Huancayo y otras cinco ciudades del Perú.
A diferencia de un pronóstico meteorológico general, el sistema busca analizar terrenos específicos. El usuario puede delimitar su parcela en un mapa, incluso si tiene una forma irregular, mediante coordenadas geográficas que permiten identificar su superficie y procesar sus características topográficas y ambientales.
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A partir de esos datos, el software proyecta cómo podrían responder los cultivos a variables como humedad, temperatura, precipitaciones y condiciones del suelo, durante periodos de 60, 120 días o hasta un año.
«Puedes hacer una plantación en estas zonas seleccionadas […] y validar con más confianza en un tiempo de ciclo de vida, puede ser un año, 120 días o 60 días», explicó Francis Urquizo, integrante del equipo.
Combinan información de la NASA con datos del Senamhi
El software utiliza información satelital de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), que sus creadores complementan con registros meteorológicos de instituciones peruanas como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Ministerio del Ambiente (Minam).
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El equipo explicó que trabaja con un registro histórico de datos de aproximadamente 56 años para alimentar sus modelos predictivos y evaluar el comportamiento de las variables ambientales.
Stefano, estudiante de Ingeniería Ambiental, señaló que uno de los principales problemas al utilizar información satelital en Junín son las particularidades de su geografía montañosa, que pueden generar diferencias entre las mediciones remotas y las condiciones registradas en el terreno.
«Los datos satelitales de la NASA a veces cometen errores por nuestro propio terreno, como es una zona montañosa. ¿Cómo corregimos eso? Con los datos locales que tenemos del Senamhi, comparamos nuestros datos, los calibramos y con eso empezamos a trabajar», explicó.
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Para procesar esta información, los estudiantes utilizan modelos de machine learning y variables agronómicas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de estimar el rendimiento de los cultivos bajo determinadas condiciones climáticas y de suelo.
Simula el comportamiento de los cultivos en cada parcela
En la demostración, los estudiantes mostraron cómo el usuario puede marcar en un mapa los puntos que delimitan su terreno, introducir sus coordenadas y generar una representación de la parcela, incluso cuando tiene una forma irregular.
El sistema procesa información topográfica, pendiente y condiciones ambientales para simular cómo podrían desarrollarse las plantaciones en ese espacio.
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La propuesta también contempla representar posibles situaciones de estrés o deterioro de las plantas y ofrecer información sobre su estado, de acuerdo con las condiciones del suelo y del clima.
Sus creadores buscan que la herramienta sea utilizada por agricultores, técnicos agrónomos, investigadores, instituciones públicas y agroexportadores, quienes podrían emplear sus proyecciones para planificar las campañas agrícolas y reducir riesgos económicos.
«Para que ellos puedan tomar una mejor decisión sin la necesidad de tener pérdidas económicas en su entorno», señaló Stefano.
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El equipo también proyecta incorporar sensores de internet de las cosas (IoT) para medir en tiempo real la humedad del suelo, la temperatura y la radiación solar, con el propósito de complementar las simulaciones con información recogida directamente en los campos de cultivo.
El proyecto reúne conocimientos de dos especialidades: Francis Maxel Urquizo y Gabriel Wilca estudian Ingeniería de Sistemas, mientras que Stefano Zurita cursa Ingeniería Ambiental. Los tres se encuentran en los últimos años de sus carreras en la Universidad Continental.
Seis ciudades del Perú participaron en la hackatón
El NASA International Space Apps Challenge 2026 se realizó el 14 y 15 de noviembre en Huancayo, Ica, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Lima, con la participación de estudiantes, profesionales, investigadores y personas interesadas en desarrollar soluciones científicas y tecnológicas.
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La competencia, organizada anualmente por la NASA, plantea desafíos relacionados con la Tierra y la exploración espacial. Para resolverlos, los participantes utilizan bases de datos científicas de acceso abierto de la agencia estadounidense y otras instituciones.
En Huancayo, la actividad tuvo como sede la Universidad Continental y reunió a equipos que trabajaron en diferentes propuestas. Entre los desafíos de esta edición figuraron el desarrollo de videojuegos educativos sobre exploración extraterrestre, soluciones para la limpieza de residuos de misiones espaciales y simuladores climáticos para mejorar decisiones agrícolas.
Los participantes debían desarrollar productos mínimos viables (MVP), es decir, prototipos funcionales que demostraran cómo sus propuestas podían responder a los desafíos planteados.
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«En 48 horas todos los participantes desarrollan, de acuerdo a la propuesta que tienen, un prototipo que sea funcional», explicó Alex Valví, representante de la organización.
La competencia contempla evaluaciones en etapas local, nacional y global. En Huancayo, la Universidad Continental ofreció medias becas para estudios de posgrado, diplomados y especializaciones a los tres primeros lugares.
La convocatoria fue gratuita y estuvo abierta a jóvenes desde los 14 años, sin necesidad de contar con experiencia previa en programación o conocimientos científicos avanzados.
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La edición de 2026 reunió a más de 10 mil participantes de más de 160 países. Desde su lanzamiento en 2012, el NASA Space Apps Challenge registra más de 487 mil participantes y 3,400 eventos en más de 190 países y territorios.
En la edición de 2025, el equipo peruano Queñaris obtuvo el reconocimiento Global Winner – Local Impact con una propuesta que integró datos satelitales, inteligencia artificial y drones para contribuir a la restauración de bosques de queñua en Arequipa.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE
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