Celendín: PNP investiga incendio en local de votación de Sorochuco durante jornada electoral

Un incendio registrado este domingo 4 de octubre en la I.E. David Sánchez Infante, ubicada en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, y habilitada como local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con información preliminar, el hecho habría ocurrido cerca de las 11:30 a. m., cuando personas se aproximaron por la parte posterior del plantel y se escucharon detonaciones, tras lo cual se inició el fuego que afectó parte de la infraestructura.

En tanto, jefe de la Región Policial Cajamarca Luis Ángel Bolaños Melgarejo, señaló que aún no existen pericias cr¡min4líst¡cas que permitan determinar qué objeto originó el fuego. El siniestro afectó los techos de tres ambientes, construidos con calamina y madera, además de parte de documentación y algunos objetos que se encontraban en el lugar.

Además precisó que el material electoral ya había sido distribuido previamente a las 13 mesas de sufragio, por lo que el incidente no generó la suspensión definitiva de las elecciones. La jornada fue interrumpida por aproximadamente tres horas mientras se acondicionaban los ambientes y se reforzaba la seguridad, tras lo cual las votaciones se reanudaron con normalidad y continuaron hasta la culminación del proceso.

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Finalmente informó que se mantiene las investigaciones para determinar cómo ocurrió el incendio y establecer si hubo responsables.

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