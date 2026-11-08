León XIV: el papa que enfrentó a la élite del Vaticano e hizo pedir perdón de rodillas a la Iglesia (VIDEO)

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, la expectativa por su visita crece y moviliza a las autoridades y a los fieles que esperan recibirlo. Sin embargo, el pontífice no llega sin cuestionamientos sobre su pasado en el país. Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, Robert Prevost fue señalado por presuntamente encubrir a integrantes del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana denunciados por abusos sexuales. ¿Qué ocurrió realmente? El escritor peruano Santiago Roncagliolo aborda esta historia en su libro El pastor y los lobos.

La obra reconstruye la trayectoria de Prevost desde sus años como misionero y obispo en el Perú hasta su llegada al Vaticano. Uno de sus principales ejes es precisamente su actuación frente a las denuncias de abusos dentro del Sodalicio. La organización religiosa terminó siendo disuelta por el Vaticano en 2025.

Roncagliolo explica que la gestión de Prevost en el caso Sodalicio fue determinante en su trayectoria eclesiástica. Según el escritor, el entonces obispo respaldó a las víctimas, apoyó las investigaciones periodísticas y tomó decisiones para apartar a sacerdotes involucrados en las denuncias. Por ello, considera que su actuación en estos casos fue uno de los elementos que contribuyeron a que el papa Francisco lo convocara al Vaticano.

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Pero el libro no presenta una historia sencilla de buenos y malos. Roncagliolo reconstruye las pugnas de poder dentro de la Iglesia, las resistencias de los sectores conservadores y las dificultades para enfrentar los abusos sexuales sin que las propias estructuras eclesiásticas obstaculicen las investigaciones.

Para Roncagliolo, el actual pontífice como un hombre «muy implacable» cuando considera que el diálogo ya no es posible. También explicó que Prevost tenía experiencia enfrentándose a los conflictos internos de la Iglesia y que su trayectoria en el Perú estuvo marcada por las denuncias de abusos, las disputas institucionales y la defensa de los sectores vulnerables.

La investigación también tiene una dimensión personal. Roncagliolo contó que escribirla fue especialmente doloroso porque incorporó experiencias de su propia infancia relacionadas con los abusos que sufrió. «Lloré mucho, muchas veces fue muy doloroso», confesó en una entrevista con Infobae. El autor entrelaza así la historia del pontífice con sus propias vivencias y su relación con la religión.

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Un papa «de armas tomar»

León XIV no ha sido ajeno a la coyuntura política, en su momento había pedido que Alberto Fuijimori le debía como mínimo unas disculpas a las víctimas de las masacres de la Cantuta y Barrios Altos. Al llegar a la más alta posición de la iglesia católica su postura no ha cambiado con asuntos político. El pasado 30 de octubre, el Vaticano confirmó que ejerció su derecho al voto por correo en las elecciones legislativas de medio mandato de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer pontífice conocido en participar públicamente en unos comicios de su país de origen.

Su participación se produjo en medio de sus diferencias públicas con Donald Trump, especialmente por las políticas migratorias y los conflictos internacionales. El mandatario estadounidense ha cuestionado algunas de sus declaraciones, mientras León XIV ha defendido reiteradamente la paz y los derechos de los migrantes.

A puertas de su visita al Perú, la historia de Prevost vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cómo actuó la Iglesia frente a los abusos cometidos dentro de sus propias organizaciones y qué responsabilidades deben asumir sus autoridades.

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