A tres meses del sismo, iglesia de más de 460 años de Chongos Bajo sigue sin techo ni estudios técnicos

Más de tres meses después del sismo del 18 de julio, las iglesias históricas de Chongos Bajo siguen esperando atención. La iglesia Matriz, de más de 460 años de antigüedad, permanece sin techo y sus antiguos altares están expuestos a la intemperie. Ante la falta de avances del Ministerio de Cultura, los comuneros buscan dinero para protegerlos.

Las precipitaciones ingresan directamente al templo por los grandes espacios que dejó el colapso del techo. Los rayos del sol también alcanzan los antiguos altares de madera y sus detalles tallados. En algunas zonas, incluso hay escombros acumulados junto a estas estructuras.

Según los comuneros, el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín aún no les han informado sobre los resultados de la evaluación de los daños estructurales. Tampoco existe un perfil técnico que detalle qué trabajos se necesitan ni cuánto costaría la restauración.

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“No sabemos qué daños tienen las dos iglesias ni qué trabajos se deben realizar. Los especialistas tampoco nos han informado”, contó uno de los comuneros a Huanca York Times.

Ante la falta de respuestas, los comuneros formaron el Comité Pro Restauración y Protección del Templo. Su primera iniciativa es instalar una cubierta provisional de madera y calamina sobre los 10 altares de la iglesia Matriz, para evitar que continúen deteriorándose.

La intervención de este templo requiere una inversión aproximada de S/ 30 mil. El presupuesto contempla madera para los soportes y las vigas, 168 planchas de calamina, piezas para la cumbrera y otros materiales. La iglesia del Copón también necesita una cubierta, aunque su costo sería menor debido a que tiene dimensiones más pequeñas.

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El techo colapsado deja los antiguos altares de madera y las pinturas religiosas expuestos al sol. Los colores de las imágenes comienzan a perder intensidad, mientras los detalles tallados permanecen sin protección ante el deterioro.

Organizan pollada y truchada para recaudar fondos

Para reunir el dinero, realizarán una pollada y truchada el próximo 15 de noviembre. También solicitan el apoyo de los comuneros, de quienes viven fuera del distrito y de todas las personas interesadas en contribuir a la conservación de este patrimonio. En los próximos días, darán a conocer un número de cuenta bancaria para recibir los aportes de quienes deseen sumarse a esta iniciativa.

El comité está integrado por Arsenio Pérez Palomino, presidente; Julio Munive Guerra, secretario; Moisés Revilla Torres, tesorero, y Moisés Barreto Rosales, vocal. Todos cuentan con el respaldo de la comunidad.

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La iglesia Matriz de Chongos Bajo tiene más de 460 años de antigüedad y es considerada una de las primeras construidas en el Perú. Conserva su arquitectura original de una sola nave, característica del Renacimiento.

La iglesia del Copón y el Cani Cruz también resultaron afectados

El sismo también causó daños en otros monumentos históricos de Chongos Bajo. En la iglesia del Copón, uno de los altares laterales cayó junto con una pared. Los restos permanecen en el lugar y parte del techo continúa descubierto, por lo que el interior también está expuesto a las condiciones climáticas.

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Hace algunas semanas, los comuneros realizaron jornadas de limpieza bajo la supervisión de la DDC. Sin embargo, solo pudieron retirar una parte de los escombros debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

“Solo hemos removido parte de los escombros de la iglesia del Copón porque hay riesgo de que se caiga. Necesitamos cascos y otros implementos de seguridad”, explicó otro comunero.

En estas jornadas también participaron autoridades distritales y provinciales, pero, según los comuneros, los materiales y recursos entregados no fueron suficientes.

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“Mientras trabajamos nos damos cuenta de que falta una y otra cosa. Nos faltan clavos, plásticos y muchos otros materiales, pero no tenemos presupuesto. Por eso se formó el comité”, explicó uno de sus integrantes.

Otro monumento afectado fue el Cani Cruz, una antigua cruz de piedra de la época colonial ubicada en la plaza del distrito, que también se desplomó. Sus piezas permanecen guardadas en un ambiente de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo, a la espera de su recuperación.

Parte del techo y un muro de la iglesia del Copón colapsaron. Los escombros siguen acumulados junto al altar, sin que las autoridades de Cultura concreten su recuperación.

«La voluntad del Estado»

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Sin un plan de intervención ni recursos suficientes, los comuneros intentan evitar que el paso del tiempo siga dañando estos bienes históricos. Les preocupa que estructuras y piezas que han resistido durante siglos terminen perdiéndose por la falta de atención.

“Para mala suerte, los templos son declarados patrimonio y, como tales, nosotros no podemos intervenir. Tenemos que esperar la voluntad del Estado. Si no fuera así, hace rato los habríamos restaurado o construido otras iglesias, porque como comunidad somos unidos”, manifestó uno de los comuneros.

Por seguridad, el ingreso a la iglesia Matriz permanece restringido y un cerco de plástico amarillo impide el paso de las personas. Sin embargo, esa barrera no protege los antiguos altares, que siguen expuestos por la falta de techo. Más de tres meses después del sismo, las autoridades de Cultura aún no concretan una intervención, mientras la comunidad intenta evitar por sus propios medios que este patrimonio termine de deteriorarse.

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