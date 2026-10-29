Los favores se pagan: los proveedores detrás de la campaña de Alfredo Zegarra al Gobierno Regional de Arequipa

Por Elmer Mamani. La primera foto que muestra Wily Jano Huallpa en su cuenta de Facebook es junto a Alfredo Zegarra Tejada. Miran a la cámara luego de que el exburgomaestre de Arequipa le tomara juramento para que ocupe el cargo de regidor provincial, por primera vez (2015-2018). La política los unió. Tan cercanos se volvieron, que comparten la misma sentencia penal por otorgamiento ilegal de derechos. El delito permitió la depredación de parte de la campiña mientras fueron autoridades de la Municipalidad de Arequipa.

Jano dio una muestra más de esa larga amistad contribuyendo económicamente a la campaña de Zegarra que postula al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El médico con sentencias penales disputará este 6 de diciembre una segunda vuelta contra Jenry Huisa Calapuja, al no obtener más del 30% de votos válidos. “A Zegarra lo conocemos hace años y hemos tratado de apoyarle con platita”, contestó cuando se le consultó a Jano por su “donación” de 5 000 polos sublimados valorizados en S/ 22 500.

De todos los candidatos de la región Arequipa que declararon el primer informe de gastos e ingresos de campaña, Zegarra es el que más recaudó e invirtió, según el portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sus trece aportantes dieron la suma de S/ 223 891 en materiales de propaganda. Cinco de ellos fueron, a la vez, candidatos del movimiento regional Fuerza Arequipeña (FA) a distintos cargos, pero solo cuatro alcanzaron un puesto.

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Aportantes. Primer informe de gastos e ingresos de campaña de Zegarra raspan el cuarto de millón de soles.

Entre sus virtuales consejeros regionales por Arequipa, está el alcalde de Mariano Melgar, Óscar Ayala Arenas. La autoridad distrital donó 200 banners por S/ 30 000 para Zegarra. Le sigue Gleny Maribel Aquepucho Paco que dio 30 000 bolsas publicitarias (S/ 33 000); y finalmente Rutbel Raúl Begazo Salazar que aportó 400 cajas de fósforo (S/ 26 000). Jano Huallpa también postuló y es virtual regidor provincial de Arequipa, pero esta vez por la plancha de Manuel Vera de FA.

El virtual regidor y su sobrina

La financiación de la campaña de Zegarra tiene mucho que ver la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Varios de los aportantes son proveedores o funcionarios de dicha entidad de la que es alcalde José Luis Luna Zapana. Luna buscó ser electo por FA, pero sin fortuna. El mismo Jano Huallpa ganó S/ 237 545 por el alquiler de camionetas a dicha comuna. Con otras entidades, como el GRA, ganó la suma de S/ 81 613. Jano es dueño de unidades vehiculares valuadas en S/ 394 500. La flota representa un progreso patrimonial importante para el exregidor que empezó su vida política mientras era taxista.

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Cercanos. Jano Huallpa y Zegarra tras la ceremonia de juramentación para gestión provincial 2015-2018.

Esos ingresos del sector público fueron omitidos en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo que sí informó fue la creación de su empresa Grupo Arjogle Inversiones S.R.L. en sociedad con Glenda Liss Graciela Jano Pinares, su sobrina y accesitaria a consejera regional por la plancha de Zegarra. Según la constitución de la empresa en 2025, la joven de 23 años aportó S/ 7 500 de un capital de S/ 50 000. Arjogle ya ganó dos contratos con las municipalidades provinciales de Arequipa (S/ 12 000) y de Islay (S/ 37 000).

Una coincidencia más es que Glenda Jano es también proveedora de la comuna de Yarabamba. Entre el 2025 y 2026, la bachiller en Trabajo Social se benefició con S/ 19 916 por brindar asistencia técnica administrativa. El virtual regidor asegura no haber intervenido para que contraten a su familiar ni conocer al alcalde Luna. “Es una profesional que ya terminó su carrera y que fue haciendo sus prácticas. Seguramente por eso llegó a Yarabamba”, indicó Jano.

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Empresa familiar. Exregidor Jano junto a su joven sobrina, Glenda Jano, constituyeron empresa que ya obtiene contratos con el Estado.

El aportante de la lluvia de contratos

Jean Pierre Chang Angulo donó S/ 8 000 en “2000 unipolos” para promocionar a Zegarra. El empresario obtuvo órdenes de servicio con Yarabamba por S/ 102 020 entre el 2024 y 2025. Pero las ganancias fuertes las consiguió con su empresa Mac Pato Producciones E.I.R.L.

Entre abril del 2024 y mayo del 2026 la comuna de Yarabamba benefició a Mac Pato con 152 contrataciones directas recaudando un total de S/ 1 366 929. La empresa de Chang vendió gaseosas, almuerzos, servicios de animación, la actuación de grupos musicales e incluso el alquiler de unidades vehiculares para obras.

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Tan buena relación mantuvo con la comuna, que Mac Pato donó electrodomésticos para entregarlos a las madres que fueron agasajadas por su día en mayo del 2024. El gesto fue aprobado por Acuerdo de Concejo N°037-2024, pero ni en el portal de la institución ni en sus redes sociales existe evidencia de la entrega de los equipos.

Otra proveedora es la excandidata de FA a regidora distrital de Alto Selva Alegre, Claudia Amparo López Pantigoso. La abogada apoyó a Zegarra con “transporte para activaciones de campaña” que valieron S/ 15 000. López ocupó diversos cargos en Yarabamba. En 2026 ejerció la jefatura de Grupos Vulnerables y en 2025 la de Promoción Social y Turismo. Mientras que en 2024 se la contrató para elaborar un plan por S/ 9000.

Empresa con estrella. A Mac Pato Producciones de Chang Angulo le sonríe la fortuna desde la llegada de Luna a la alcaldía.

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Más interesados en que gane Zegarra

Nuevamente Fredy Hilber Oviedo Oviedo aparece en una campaña electoral. En los comicios del 2021 colaboró en la fallida carrera hacia el Congreso de Edilberto Salazar Zender, el cuestionado exgerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud. El médico dejó el cargo en medio de la pandemia del COVID-19 para postular.

Oviedo contribuyó con “5 000 polos sublimados” valorizados en S/ 22 500 en favor de Zegarra. El empresario tiene bastantes intereses con el Estado para apoyar un candidato regional. Mediante su empresa OVR S.A.C., Oviedo obtuvo S/ 15 888 310 por órdenes de servicio, consultorías, ejecución de obras, venta de bienes a diversas entidades desde el 2010 a la actualidad.

Si solo nos fijamos en los negocios que mantiene con el GRA, al que postula Zegarra, Oviedo firmó contratos por S/ 1 194 173. El último de ellos fue por S/ 170 000 por estructuras metálicas para la intervención de los sistemas de riego en distritos de Caylloma. En medio de los millonarios montos que consiguió, a OVR se le sancionó con 37 meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección en 2021.

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Castigo. Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a OVR por presentar documentación falsa.

El Tribunal de Contrataciones del Estado lo halló responsable de presentar información falsa e información inexacta en la adjudicación simplificada N°02-2019 de la Municipalidad de Cocachacra. La empresa presentó constancias de trabajo de su personal falsas para acreditar experiencia en el concurso para rehabilitar una losa deportiva y colocar malla rashel para el colegio San Martín de Porres.

Existen otros contribuyentes que también podrían beneficiarse si Zegarra vence a Huisa. En ese grupo está Rubi Coyuri Quispe que donó “6000 vasos de plástico con stickers” que costaron S/ 24 000. Rubi promociona a la empresa Industria de Transformación Metálica S.R.L. – INTRAMET S.R.L. especializada en venta, reparación de vehículos y fabricación de carrocerías. Entre el 2021 y 2025 ganó contratos con la Universidad Nacional de San Agustín por S/ 114 099 y con otras municipalidades por S/ 240 110.

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En tanto, Dania Romero García es ferviente promotora de la candidatura de Zegarra. Aportó 5 000 unidades de vasos con stickers (S/ 20 000). En años anteriores brindó servicios a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del GRA por S/ 15 900.

Clave. Proveedores de la gestión de Luna en Yarabamba fueron determinantes en la financiación de campaña de Zegarra.

Un caso distinto es de Gilberto Challco Quispe. Es un dirigente amigo de Zegarra y que entregó S/ 1970 en materiales para propaganda. En 2014, Challco intentó ser alcalde del distrito La Joya y no fue electo. Ese mismo año y siendo presidente de la Asociación Coordinadora de Desarrollo Interés y Gestión del Distrito de la Joya, Challco solicitó al Gobierno Regional de Arequipa 964 hectáreas para reserva y posterior adjudicación en esa localidad. La entidad regional declaró improcedente el pedido.

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Hay que recordar que Zegarra arrastra problemas legales por el uso de terrenos cuando dirigió la Municipalidad Provincial de Arequipa. Tiene pendiente un nuevo juicio oral por el caso “los Malditos de Chumbivilcas” por la expropiación y titulación de terrenos de la asociación Jardines de Chachani.

El candidato aún tiene pendiente entregar un segundo informe de ingresos y gastos ante la ONPE. Es muy probable que los proveedores que colaboren se multipliquen con un propósito que va más allá de contribuir a una propuesta política.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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